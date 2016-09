Jarig zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf is springlevend

Foto Samen Lelypark, met op de voorgrond het beeld van pioniers die in prut en slijk de Wieringermeerpolder hebben opgebouwd. Bekijk Fotoserie

WIERINGERWERF - ,,Ooit liep hier in Lelypark een badzuster rond. Bewoners hadden nog geen eigen douche of bad op hun kamer, maar gingen - vaak in duster en met pantoffeltjes aan - mee naar een van de vier doucheruimtes op de gang. Aan de arm van de badzuster. Nee, dat kun je je nu niet meer voorstellen.’’

Door Martijn Gijsbertsen - 9-9-2016, 7:00 (Update 9-9-2016, 7:00)

Atty Doppenberg (52) lacht. De verzorgende-IG (individuele gezondheidszorg) loopt van iedereen het langst, 32 jaar, rond in zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf.

Dat werd in 1966 geopend...