Hoenderdaell verwelkomt nieuwe tijgerin uit Griekenland

ANNA PAULOWNA - Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna heeft er een nieuwe tijgerin bij.

Door onze verslaggever - 8-9-2016, 14:00 (Update 8-9-2016, 14:00)

De veertien maanden oude Afrodite, afkomstig uit een Griekse dierentuin, is recent verwelkomd in de Polderse dierentuin.

Stichting Leeuw, opvang- en onderzoekslocatie voor katachtige roofdieren, heeft het dier naar Nederland gehaald.

Binnenkort komen er nog twee tijgers naar Hoenderdaell.

Jongen

Bedoeling is een koppel samen te stellen, dat wordt uitgezet in een afgezet bos in Rusland en daar jongen krijgt.

