Exploitant kernreactor Petten over commotie: ’veiligheid niet in geding’

PETTEN - De directie van NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten, heeft gereageerd op recente berichten over de in het geding gekomen veiligheid. Het bedrijf erkent de financiële problemen, maar ontkent dat de veiligheid in gevaar is.

Door Milo Lambers - 8-9-2016, 10:32 (Update 8-9-2016, 10:35)

Dat laatNRG weten in een officiële reactie: ,,Het klopt dat de Stichting ECN, en daarmee ook dochterbedrijf NRG, al ruim drie jaar in financieel zwaar weer verkeert. Wij willen echter benadrukken dat de veiligheid van de nucleaireactiviteiten voor NRG prioriteit nummer één is en dat wij niet zullen accepteren dat de veiligheid ooit in het geding komt.”

Volgens NRG baseert de NOS zich niet op een geheim rapport, maar op een email met aanbevelingen van een voormalig medewerker. De directie zou hier zelf om gevraagd hebben. ,,Wij zien in de politiek nu de roep ontstaan om een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen nucleaire installaties in Nederland. NRG wordt regelmatig geaudit op veiligheid, onder andere door de ANVS en de IAEA. De veiligheidscultuur is hier een vast onderdeel van. Ook nu verwelkomen we nader onderzoek en kijken we daar met vertrouwen naar uit.”