Auto vliegt in brand in schuur Stroet

Patrick de Jong/DNP.NU Bekijk Fotoserie

STROET - Een auto die geparkeerd stond in een schuur naast een huis aan de Groenveldsedijk in Stroet is woensdagavond rond 20.30 uur in brand gevlogen.

Door Internetredactie - 7-9-2016, 22:25 (Update 7-9-2016, 22:48)

De hybride auto was in de schuur aan het opladen, toen er plots brand ontstond in de oplader. Daardoor vloog al snel de schuur in lichterlaaie.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden, al ging dat niet heel eenvoudig. Om bij de in brand gevlogen paal te komen, moest namelijk een stuk van de muur van de schuur verwijderd worden. Een uur na het uitbreken van de brand was de brandweer nog steeds aanwezig.

De auto zal waarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd. Of hetzelfde geldt voor de schuur, is niet duidelijk.