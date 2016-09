Schippers Welvaren Kolhorn gaat dicht

KOLHORN - Natascha Rohlfs sluit officieel op 31 oktober de deuren van eetcafé Schippers Welvaren in Kolhorn. Daarmee verliest het dorp een deel van zijn historie.

Door Lydia Jasper - 7-9-2016, 21:00 (Update 7-9-2016, 22:08)

,,In 1620 was hier al een herberg gevestigd’’, zegt Rohlfs. ,,In 1800 is het een echt café geworden.’’

Zijzelf was vijftien jaar lang uitbater. Met pijn in het hart besloot ze ermee te stoppen.

,,Ik moest een keuze maken. Weer voor vijf jaar huren of stoppen. Ik kan die periode niet overzien. Ik heb de laatste jaren veel...