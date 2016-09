Zonnebloem ’t Zand/Oudesluis viert feest

PR-Foto Een deel van de vrijwilligers van De Zonnebloem.

’T ZAND - Twee keer feest in ’t Zand, de komende weken. De afdeling ’t Zand/Oudesluis van De Zonnebloem bestaat veertig jaar en viert dat met de ouderen van het dorp.

Door Marten Visser - 8-9-2016, 7:11 (Update 8-9-2016, 7:43)

Eind september is er een speciale feestmiddag voor de bewoners van zorgcentrum De Zandstee. ,,We doen veel activiteiten in De Zandstee’’, zegt voorzitter Marietta Nap van de Zonnebloem ’t Zand/Oudesluis.

,,Daarom hebben we besloten voor de bewoners een speciaal feest te geven. In oktober is er daarnaast nog een feest voor onze andere ’klanten’. Dat is in De Jonge Prins. Maar voor veel bewoners van De Zandstee is het lastig om daar naar toe te komen, vandaar dat De Zonnebloem eerst naar hen toekomt.’’

De afdeling is volgens Nap nog springlevend. ,,In 1976 waren er enkele actieve mensen in ’t Zand, die enthousiast waren over het werk van De Zonnebloem. Zij hebben toen onze afdeling opgericht. Er waren al heel snel veel vrijwilligers bij de afdeling betrokken.’’

En die vrijwilligers vormen veertig jaar later nog steeds het kloppend hart van De Zonnebloem. Ze verzorgen activiteiten voor jong en oud.

Picknicken

,,We gaan met de mensen winkelen, doen boottochtjes in Amsterdam, gaan picknicken en verzorgen seniorenmatinees. Ook gaan onze vrijwilligers wekelijks bij mensen langs, die dat nodig hebben. Gewoon voor een gezellig praatje. Het is een belangrijke aanvulling op de zorg.’’

Om geld in te zamelen, verkoopt de afdeling ’t Zand/Oudesluis een speciale kalender (met Zonnebloempen). Vanaf 26 september te koop, voor 3,50 euro. Voor verkoopadressen bellen met Nap: 06-11188284.