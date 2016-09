Toedracht ongeval op N240 bij Wieringerwerf nog in onderzoek

WIERINGERWERF - De politie doet nog geen mededelingen over de oorzaak van de frontale aanrijding van twee personenauto’s op de Medemblikkerweg (N240), waardoor zeven personen gewond zijn geraakt.

Door Henk Cornelissen - 7-9-2016, 14:08 (Update 7-9-2016, 14:33)

,,De toedracht wordt nog onderzocht door ons Verkeersongevallenanalyseteam,” aldus politiewoordvoerder Koos Venema.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag even na half zes, iets ten zuiden van de Flevoweg. Een 22-jarige automobilist uit Oudesluis, die in de richting van Medemblik reed, kwam er in botsing met een 21-jarige bestuurster uit Polen.

Zij had vier landgenoten in de auto, de Zijpenaar had een 27-jarige Wieringerwaarder naast zich.

Zeven ambulances en een traumaheli kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. De weg was daardoor enkele uren dicht. De gewonden werden vervoerd naar ziekenhuizen in Den Helder, Hoorn, Alkmaar en Amsterdam. Over hun toestand kon de politie niets zeggen. Enkelen zouden er ernstig aan toe zijn.