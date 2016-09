Doorbijten in Den Oever

DEN OEVER - Een deel van Den Oever - de Voorstraat - ligt er de komende jaren nog troosteloos bij. Dat is althans de voorspelling van wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon. Op zaterdagmiddag 24 september geeft de gemeente een bijeenkomst in de visafslag over de stand van zaken van het project Waddenpoort.

Door Lydia Jasper - 7-9-2016, 7:00 (Update 7-9-2016, 7:00)

Met de verhuizing van de Deka supermarkt naar de Havenweg is ook een stuk levendigheid uit de Voorstraat verdwenen. Het pand staat al ruim een jaar leeg. Bij makelaardij...