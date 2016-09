Miss Callansoog Demi Kruk staat ’t liefst áchter de camera

Demi Kruk met een paar kinderen van het weeshuis. ,,De foto is gemaakt door een ander kindje, dat ik een korte spoedcursus heb gegeven, haha.’’ De andere foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Demi zelf. Bekijk Fotoserie

CALLANTSOOG - Ze ziet ze nog voor zich. Die twee kleine knulletjes, die op de stoep van dat weeshuis in Mozambique worden gedropt. Of beter: gedumpt.

Door Marten Visser - 6-9-2016, 12:54 (Update 6-9-2016, 13:53)

Ze zitten vol met brandwonden. Van sigarettenpeuken die op hun lichaam zijn uitgedrukt, van kaarsvet. Mishandeld, verwaarloosd. Onvoorstelbaar dat er zo met kinderen wordt omgegaan.

Demi Kruk laat een foto van één van de jongens zien. Z’n ogen staan triest. Hoe kan het anders. ,,En altijd die capuchon op’’, zegt Demi. ,,Als een soort bescherming of zo. Of om de wonden op zijn hoofd te verbergen.’’ Demi verzorgt ze, daarvoor is ze tenslotte als vrijwilliger een paar weken in het weeshuis gaan werken.

Mishandeld

Ze maakt ook foto’s. Uiteraard is de camera mee op werkvakantie. Ze sleept al sinds haar tiende overal een fototoestel mee naar toe. ,,Vreselijk om te zien zoiets’’, zegt ze nu. ,,Er zitten daar veel kinderen die mishandeld zijn. Sommigen hebben malaria of aids. Je wilt zó graag wat voor die kinderen betekenen. Het was emotioneel.’’

Amper een week nadat ze terug is uit Afrika staat ze te stralen op het podium van Brekers tijdens de Miss Callantsoogverkiezing. Van een Afrikaans weeshuis naar ’glitter en glamour’. ,,Best raar inderdaad.’’ Maar goed: zo gaat dat in het leven. Ze heeft zich nu eenmaal door een vriendin over laten halen om eens mee te doen.

Een thuiswedstrijd. Waar ze, een beetje tegen haar verwachtingen in, echt van geniet. ,,Het was leuk. De sfeer tussen de meiden onderling was heel goed.’’

En verdomd: ze wint nog ook. Met voorsprong. ’Vanaf de eerste ronde sprong je er uit’, hoort ze later van de jury. ,,Ik had natuurlijk ook heel veel steun van het publiek. Elke keer als ik opkwam ging die hele toko los.’’ Ze zegt het zonder te snoeven. Geen spoor van verwaandheid.

Cliché

Naast de schoenen lopen wordt niet gewaardeerd in huize Kruk. Normaal blijven. Al zijn vader, moeder en tweelingbroer uiteraard apetrots. ,,Het is een cliché, maar Demi is mooi van buiten én van binnen’’, zegt haar vader.

Echt ambities om het te maken in de modellenwereld heeft Demi niet. Hoewel: ze heeft zich toch ingeschreven voor de verkiezing van Miss Noord-Holland. Gewoon, voor de lol. Kijken hoever ze komt. Nee, als het er op aankomt staat ze het liefst áchter de camera. Om verhalen te vertellen met haar foto’s.

Ze zit in het tweede jaar van de Fotovakschool in Amsterdam. Demi kiekt al sinds haar tiende alles aan elkaar. Altijd een camera mee. ,,Ik gaf al mijn geld er aan uit. Deed maar wat natuurlijk, altijd de camera op standje ’automatisch’.’’ Die tijd ligt al lang achter haar. Kijk maar naar haar foto’s. Ze heeft het al best druk, opdrachten genoeg. Kermissen, feesten, babyshoots: ze doet het allemaal. Later wil ze zich richten op documentairefotografie. Reizen en mooie foto’s maken.

Ze gaat de kindjes in het weeshuis in Mozambique vast nog eens opzoeken. ,,Het was een mooie reis. Zoiets geeft echt voldoening.’’ Wel een beetje uitkijken daar. Nooit zonder hoofdbedekking de straat op, zeker niet als je hoogblond bent. ,,Voor je het weet, word je een steegje in getrokken. Ik liep één keer zonder hoofddoek. Kwam er meteen een kerel naast me rijden. Gelukkig was er zo’n lieve, grote, Afrikaanse mama. Die heeft me naar huis gebracht.’’

