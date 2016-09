Oeverzwaluw is voor het eerst sinds 1970 terug in natuurgebied Callantsoog

CALLANTSOOG - Voor het eerst sinds 1970 zijn in het Zwanenwater, het natuurgebied bij Callantsoog, vorig jaar weer broedgevallen (drie nesten) van de oeverzwaluw geconstateerd.

Door Martijn Gijsbertsen - 6-9-2016, 20:00 (Update 6-9-2016, 20:00)

Ook andere rietminnende vogelsoorten als bosrietzanger, kleine karekiet en rietzanger hebben het goed gedaan.

Trekroutes

Voornaamste redenen hiervoor zijn de trekroutes en gunstige omstandigheden in het overwinteringsgebied.

Zo blijkt uit het rapport over de vogelsituatie in 2015 in het Zwanenwater, dat is ingediend bij Vogelbescherming Nederland.

Van de bosrietzanger zijn tien territoria gespot, een hoeveelheid die zich sinds 1992 niet meer...