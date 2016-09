Gezochte automobilist rijdt onder invloed van drank en drugs door Dirkshorn

DIRKSHORN - Op de Cornelis de Vriesweg in Dirkshorn is zondagavond een automobilist aangehouden. De man had nog een celstraf open staan en was onder invloed van alcohol en drugs.

Door Jan Balk - 5-9-2016, 14:06 (Update 5-9-2016, 14:06)

Tijdens een controle bleek ook dat het voertuig niet verzekerd was en dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De politie meldt op Facebook dat de man op het politiebureau van Den Helder is ingesloten. Er is proces-verbaal tegen de verdachte opgemaakt.