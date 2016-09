Ontdek je plekje

Foto’s John Oud Een nieuwe foto, wie weet waar hij gemaakt is mag een reactie sturen. Bekijk Fotoserie

Dat de schapen op de foto van vorige week lopen op de Westfriesedijk, was voor heel wat inzenders al snel duidelijk. Wie weet waar het plekje op de nieuwe foto zich bevindt, mag reageren via redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

Door Kirsten Koks - 6-9-2016, 7:00 (Update 6-9-2016, 7:00)

,,De foto is gemaakt vanaf de Westfriesedijk naar de Lagedijk toe. Het fiets pad loopt er achter, langs de weg van Schagen naar Schagerbrug’’, vertelt Kees van den Berg.

Jannie Wanink kent het fietspad ook: ,,Vanaf dit stukje Westfriese Omringdijk zie het fietspad achter de Lagedijkerweg tussen Schagerbrug en Schagen. Hier in de buurt wil men een fietsbrug maken over het kanaal Stolpen-Kolhorn. Hier fiets ik meerdere keren per week naar Schagen.’’

,,Als je de foto zie waan je je in een natuurgebied op Texel. John Oud maakte deze foto echter in de omgeving van Schagen. De foto toont de achterzijde van boerderijen aan de Lagedijkerweg. Het fietspaadje vanaf De Fok naar de Schagerweg is duidelijk te zien. John stond op het stukje Westfriesedijk dat naar het gat van Schagen loopt’’, zegt Arie Dekker.

,,John Oud heeft zijn lens gericht op het buurtschap Lagedijk, vanaf Schagerbrug en de Schagerweg naar Schagen. De ogen van de schapen waren gericht op het fototoestel. Het is de doorbraak van de Nieuwedijk en de Westfriesedijk, de boerderij is van Huiberts’’, weet Jaap van Dijk.

Karin Beemster reageert enthousiast: ,,Wat een mooie foto van een prachtige plek bij de Westfriese Omringdijk. De daken van de huizen aan de Lagedijkerweg onder de Omringdijk. Bedankt voor deze mooie foto.’’

,,De schapen lopen op de Westfriese Omringdijk bij de Lagedijk. Op de foto is nog net het fietspad te zien van Schagen naar Schagerbrug, dat achter de huizen van de Lagedijkerweg om loopt. Een makkie, omdat we er heel vaak langs fietsen. De fotograaf stond op het doodlopende stuk dijk richting 'Het gat van Schagen', waar de Westfriesedijk doorbroken is voor het kanaal Stolpen-Schagen’’, schrijft Cees Eriks.

Peter Miedema werd door de foto eerst even op het verkeerde been gezet: ,,Ik had een vermoeden dat John Oud deze foto had genomen vanaf de duinen van Schagen, maar dat was een dom vermoeden. Deze foto is genomen van de kluft tussen Schagen en Schagerbrug. De huizen staan aan de Lagerdijkerweg waar wat bekende Schagenaars wonen.’’