Vikingdagen in Den Oever trekken honderden bezoekers

DEN OEVER - Tussen de vier- en vijfhonderd mensen hebben zaterdag en zondag de Vikingdagen in Den Oever bezocht.

Door Van onze verslaggever - 4-9-2016, 19:00 (Update 4-9-2016, 19:00)

Heel behoorlijk, vonden Dick en Maartje Burghout, respectievelijk organisator en vrijwilliger van de stichting Weg van de Vikingen.

Activiteiten

,,In de aanloop naar de Afsluitdijk Open (hardloopevenement, dat uiteindelijk niet doorging, red.) waren we moeilijk te bereiken. En er waren veel activiteiten op andere plaatsen. Nu loopt het lekker door’’, aldus het stel. ,,We hebben vooral mensen van buiten Wieringen gehad, maar wel afkomstig uit...