Succesvolle ’Lady’s Day’ in Kreileroord

KREILEROORD - De allereerste ’Lady’s Day’ met 25 standhouders in multifunctioneel centrum De Doorbraak in Kreileroord was zaterdag een succes.

Door onze verslaggever - 4-9-2016, 18:00 (Update 4-9-2016, 18:00)

Het evenement in het Wieringermeerdorp heeft bij de vurdoop tussen de 350 en vierhonderd bezoeksters op de been gebracht.

,,De mensen achter de tafels waren tevreden en wij ook’’, aldus medeorganisator Enny van der Kruit, die de vrouwendag met drie dorpsgenoten op touw zette.

Herhaling

,,Dit is zeker voor herhaling vatbaar, absoluut. We gaan kijken of dat volgend jaar weer een Lady’s Day wordt of...