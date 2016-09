Westfries Genootschap schenkt Westfrieslandprijs aan Stichting Varend Erfgoed Hoorn

Foto Marc Moussault Voorzitter Dick Louwman van Stichting Centrum Varend Erfgoed te Hoorn (midden) toont de oorkonde die hoort bij de Westfrieslandprijs. Links secretaris Marjan Faber, rechts voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap.

SCHAGEN - Het Westfries Genootschap heeft de Westfrieslandprijs 2016 toegekend aan de Stichting Centrum Varend Erfgoed uit Hoorn. Deze onderscheiding is zaterdag uitgereikt in de Grote Kerk te Schagen tijdens de jaarvergadering van het genootschap.

Door Ed Dekker - 3-9-2016, 15:31 (Update 3-9-2016, 16:24)

Voorzitter Dick Louwman en secretaris Marjan Faber van Varend Erfgoed ontvingen van voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap een cheque van duizend euro en een oorkonde. De Westfrieslandprijs gaat jaarlijks naar een persoon of organisatie die zich inzet voor cultuurbehoud en historisch besef in het gebied binnen de Westfriese Omringdijk.

Als overkoepelende stichting is Varend Erfgoed vijf jaar geleden opgericht. De stichting staat de eigenaren bij van 25 historische bedrijfsvaartuigen met Hoorn als thuisbasis. Deze vloot uit de periode 1850-1950 bestaat uit typen als botter, schouw, tjalk, klipper, aak, punter en sleper.

Varend Erfgoed biedt deze klassieke schepen een ligplaats rond het gerestaureerde Oostereiland. De stichting exploiteert een nieuw gebouwd centrum met werkplaatsen, scheepshelling, kraan en opslagmogelijkheden.

Museum

In dit centrum beheert Varend Erfgoed een maritiem museum. In 2015 trok dit museum ruim 10.000 bezoekers. Meer dan veertig vrijwilligers zetten zich in voor de stichting. Onder meer verzorgen zij in het museum rondleidingen en lezingen.

Schepen worden verhuurd en er worden speciale vaartochten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een documentatiecentrum over het historisch-nautisch verleden van West-Friesland.

Krententuin

Stichting Centrum Varend Erfgoed is in 2011 ontstaan als onderdeel van een ingrijpende reconstructie van het Oostereiland als nautisch hart van West-Friesland in de Gouden Eeuw. Hier was lange tijd de Admiraliteit gevestigd. Als ‘De Krententuin’ was het gebouwencomplex aan de rand van de vroegere Zuiderzee later gevangenis.

Broekerhaven

De honderd jaar oude schouw HN1 is onder de hoede van Varend Erfgoed geheel gerestaureerd. Nu wordt gewerkt aan een botter die in 1913 is gebouwd in Broekerhaven.

Voorzitter Louwman reageerde trots. ,,We zijn nog maar vijf jaar actief, en dan nu al zo’n prijs. We zijn zeer vereerd.”