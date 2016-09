Kat beschoten in Hippolytushoef

Foto ANP

HIPPOLYTUSHOEF - Op de Polderweg in Hippolytushoef is een kat beschoten. De woedende eigenaar dacht eerst dat het huisdier was aangereden. Bij de dierenarts bleek uit een röntgenfoto dat er een kogeltje in zijn lijf zat.

Door onze verslaggever - 3-9-2016, 12:00 (Update 3-9-2016, 13:14)

Opmerkelijk: de laatste tijd blijken meer katten en poezen in dezelfde buurt te zijn verdwenen.