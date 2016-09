Onderwijsdier Hans Kolb uitgezwaaid bij Clusius College in Schagen

Foto Marc Moussault Hans Kolb voor de dierenverblijven van het Clusius College: ,,Wezenlijke belangstelling in de leerling, da’s het belangrijkste.’’

SCHAGEN - ’Een ouderwets onderwijsdier. Met aanstekelijk enthousiasme, een legendarische werklust en onvoorwaardelijke overgave aan het Clusius College. Een mix van gezag, strengheid en wezenlijke belangstelling voor de leerling’.

Door Harry de Jong - 3-9-2016, 11:30 (Update 3-9-2016, 11:30)

Het is niet niks, zoals een onderwijscollega Hans Kolb kwalificeert. De 64-jarige Schagenaar nam gisteren afscheid als adjunct-directeur van de vmbo-groenschool in zijn woonplaats. Kolb zelf: ,,Da’s mooi omschreven. Het laatste is het belangrijkste, de wezenlijke belangstelling voor een leerling. Daarmee help je hem of haar uiteindelijk op weg in de maatschappij. Ik kan ze als docent veehouderij prima geleerd hebben hoe ze de hoefjes van een schaap moeten bijsnijden, aan die vaardigheid hebben uiteindelijk alleen schapen wat. Hoe is iemand ten opzichte van zijn collega’s, hoe functioneert hij als persoon op een bedrijf? Dat zijn zaken die bepalen of je verder komt of niet.’’

Hij had de leerlingen ’met een verhaal’, altijd extra in het oog. ,,Sommigen hebben al zo’n geschiedenis voor ze school binnenlopen. Die konden extra steun gebruiken. Aandacht. Soms was een schouderklopje of blik al genoeg, met anderen ging je geregeld in gesprek.’’ Via stagebegeleiders krijgt hij nog wel eens de groeten van leerlingen uit lang vervlogen tijden. ,,Kinderen van wie ik destijds wel eens dacht: als dat maar goed komt. Als je dan hoort waar of met wie ze nu werken, hoe mooi ze terecht zijn gekomen, dan geeft dat veel voldoening.’’

Aannemer

Kolb is zoon van een aannemer uit Bussum. Zou bosbouw gaan studeren, maar koos na een stage op een boerenbedrijf voor de hogere agrarische school. En vervolgens voor de hieraan gekoppelde lerarenopleiding. Om in het Noord-Hollandse agrarische onderwijs terecht te komen. Aanvankelijk op Texel, in Hoorn én Schagen, maar al snel alleen in Schagen. ,,De eerste lessen gaf ik op het toenmalige bedrijf van Van der Sluijs, in de bocht van de Groote Sloot. De veehouder is later naar Canada geëmigreerd.’’

Voordelen

Schagen werd zijn plek, het Clusius College - destijds nog de lagere agrarische school - zijn school. Begonnen als docent veehouderij, geëindigd als adjunct-directeur. Al heeft hij zichzelf nooit als echt leidinggevende beschouwd. ,,Als ik ergens zag dat iets beter kon, ging ik daarmee aan de slag. En liet anderen de voordelen zien van een andere aanpak of werkwijze. Zo heb ik altijd gewerkt: draagkracht voor ideeën vinden door mensen de voordelen te laten zien.’’

Als zoon van een aannemer kon Kolb het daarbij niet laten zich tegen bouwkundige zaken aan te bemoeien. Zo stond hij als een van de eersten de dierenverblijven te bouwen en tekende hij de eerste schetsen voor de verbinding tussen de twee schoolgebouwen van het Clusius College. ,,De enige manier om van die twee gebouwen een eenheid te maken. Een architect heeft er iets moois van gemaakt. Al met al is het een heerlijke gebouw geworden. Als ik op het binnenplein loop kan ik er met plezier en trots naar kijken.’’

Kolb gaf anderhalf jaar terug zelf de voorzet voor zijn afscheid, geteisterd door flinke fysieke ongemakken. Na ingrepen in rug en nek is hij inmiddels weer de kwieke baas van weleer.

Kinderboerderij

,,Ik zou vorig jaar al vertrekken, maar bleef op verzoek nog een dag per week aan de school verbonden. In de praktijk groeide dat alweer naar vier dagen. Het is nu goed geweest. Ik ga fietsen en blijf bezig op de kinderboerderij. Al moet ik oppassen dat het vrijwilligerswerk daar ook niet oploopt naar vier dagen in de week. Het moet vrijwilligerswerk blijven, geen kwestie van moeten. En ja, ik woon dicht bij het Clusius. Zie ik daar ’s avonds laat nog een raam open staan, licht branden of iets vreemds bij de dierenverblijven, dan trek ik aan de bel. Dat raak ik m’n leven niet meer kwijt.’'