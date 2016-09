Zaden van Bejo uit Warmenhuizen groeien precies even snel

Foto Peter van Aalst De studenten krijgen in de ruimte waar de zaden worden getest tekst en uitleg.

WARMENHUIZEN - Niet in de bakken zaad gaan graaien zo meteen, waarschuwt Mattijs de Vries van Bejo Zaden. Voor je het weet heb je twee soorten gemengd.

Door Marten Visser - 2-9-2016, 16:13 (Update 2-9-2016, 16:13)

„En dan hebben wij over een paar weken een boze klant aan de lijn”, lacht De Vries. Hij staat op het punt een groep hbo-studenten op sleeptouw te nemen door het bedrijf in Warmenhuizen. Ze doen mee aan de ’summerschool’ van de Wageningen Universiteit.

Een week lang bezoeken de studenten in heel Nederland allerlei bedrijven die zich bezighouden met zaadveredeling en zaadtechnologie. Deze dag zijn ze te gast bij veredelingsbedrijf Bejo. Een grote speler, met wereldwijd vijftienhonderd personeelsleden.

Honderd

Dat er brood zit in de veredeling van zaden dringt bij steeds meer studenten door, signaleert Sjaak van Heusden van de Wageningen Universiteit. In de jaren negentig kozen volgens hem per jaar hooguit zes jongeren de studie plantwetenschappen. „Nu zijn dat er een stuk of honderd.”

Bejo zet zijn deuren graag open voor de studenten, zegt manager personeelszaken Kees Mosch. „Wij zijn als sector altijd op zoek naar nieuwe mensen, dus we laten de jongeren graag kennismaken met ons bedrijf.”

Dat er tegenwoordig bij het kweken van topkwaliteit zaden een boel technologie komt kijken wordt de studenten duidelijk tijdens de rondleiding. Ze komen langs laboratoria waar zaden op ziektes en schimmels worden getest, langs kweekbakken en machines die de zaden selecteren op grootte. Even verderop worden ze in grote trommels alvast ’voorbehandeld’.

Zodat ze allemaal tegelijk ontkiemen en even hard groeien, en er geen grote en kleine plantjes ontstaan. Interessant, vindt Thomas Aalders, student biologie aan de Universiteit van Amsterdam. „Ik ga een master doen in ’planten’, dus ik steek hier wel wat van op. Dit is wel één van de leukste excursies van deze week.”

Ted Klaver uit De Weere speelt een ’thuiswedstrijd’. Hij studeert tuinbouw en akkerbouw in Den Bosch.

„Thuis hebben we een kassenbedrijf. We doen veel research voor Enza Zaden. Ik wil nog verder studeren, misschien wel in Wageningen.” Aan het einde van de rondleiding blijkt dat je kunt ontwikkelen wat je wilt, als politici het op de heupen krijgen heb je het nakijken.

In de distributieruimte staan dozen vol zaden klaar voor verzending. Naar Turkmenistan, Italië, Chili. Maar niet naar Venezuela. Daar ging altijd voor anderhalf miljoen euro zaad naar toe. De Vries: ,,Maar sinds de crisis er is uitgebroken niks meer. Geld mag het land niet meer uit.”

De markt voor Bejo in Polen is ook ingezakt. De reden: Rusland boycot alle groente en fruit uit het pro-Westerse Polen. Zo gaat dat, zegt De Vries. „In het ene land zakt de markt in, in het andere groeit-ie.’’ Bejo slaat zich er goed doorheen: het bedrijf groeit nog elk jaar.