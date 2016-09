Nieuwe 60+ bus is Facebook op wielen

Foto HollandMediaCombinatie Michiel Snik De nieuwe personenbus

SCHAGEN - De 60+ bus, in Schagen ook bekend als de Makadobus, is niet zo maar een busje dat senioren voor een habbekrats naar alle plekken in de stad brengt. Het busje heeft sinds november 1988 al zo’n 300.000 mensen vervoerd en daarbij bleek het contact met de inzittenden minstens zo belangrijk als het ritje zelf.

Door Michiel Snik - 2-9-2016, 12:49 (Update 2-9-2016, 12:49)

Vrijdag werd het inmiddels zesde busje officieel in gebruik genomen door wethouder Ben Blonk. De eerste was een oude Ford, daarna volgde twee Peugeots, een Volkswagen, Nissan en nu weer een Ford.

,,Na 28 jaar zijn we weer terug bij ons eerste merk’’, constateerde de voorzitter en oprichter van de 60+ bus, Simon Carmio. Tijdens de talloze ritjes met de senioren wordt van alles besproken. ,,Mensen vertellen vaak wat hen dwars zit, wat ze is overkomen maar ook leuke dingen. Voor veel ouderen is het ritje het moment om contact te maken met anderen. Het lijkt wel Facebook op wielen. Maar ook problemen worden besproken. De sociale controle die daaruit voorkomt is erg belangrijk.”

Voor de nieuwe bus is zes jaar gespaard. Met hulp van sponsors, subsidie van de gemeente en de bijdrage van de reizigers kwam uiteindelijk het noodzakelijke geld op tafel. Een ritje kost slechts één euro. Daarvoor worden de vaste mensen die op de lijst staan en willekeurige reizigers vanaf 55 jaar binnen de stadsgrenzen naar iedere gewenste plek vervoerd. Voor een rit moet wel daags van te voren worden gereserveerd.

Voor de lage prijs die bij de 60+ bus moet worden betaald kunnen normale taxibusjes niet rijden. De prijs is zo laag dankzij onder meer de inzet van zo’n veertig vrijwilligers. Volgens Carmio is zijn bus ook geen concurrent van de normale taxibedrijven. ,,Wij hebben een andere doelgroep en andere doelstelling’’, benadrukt de voorzitter. ,,De mensen die wij vervoeren, zouden anders geen taxi bestellen. Het gaat om ritjes naar bijvoorbeeld de kerk, de Bron of voor een middagje winkelen in het Makado. Door onze inzet kunnen ouderen sociaal actief blijven.”