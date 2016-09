Pad in Anna Paulowna gesloten na ontdekken watervervuiling

ANNA PAULOWNA - Het halfverharde toegangspad vanaf de Kleiweg naar de parkeerplaats bij natuurgebied Kruiszwin in Anna Paulowna is gisterochtend vanwege verontreiniging afgesloten.

Door onze verslaggever - 2-9-2016, 13:00 (Update 2-9-2016, 13:00)

In het nabijgelegen water is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verhoogde PH-waarde (zuurgraad) aangetroffen.

Oorzaak

,,Wat de oorzaak en ernst van de ontdekte watervervuiling precies zijn, wordt nader onderzocht’’, aldus woordvoerster Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon.

,,Tot daarover meer duidelijkheid is, nemen we liever het zekere voor het onzekere, hebben liever geen mensen in de buurt en blijft het pad...