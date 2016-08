Surfschool Petten ziet zonder keet geen toekomst meer

foto peter van aalst Roberti mag zijn keet van de gemeente niet meer op het strand zetten.

PETTEN - Een prachtig nieuw strand voor de deur en daar als surfschool niet van kunnen profiteren. Pascal Roberti van Surfschool Petten wordt er niet vrolijk van.

Door Marten Visser - 1-9-2016, 15:34 (Update 1-9-2016, 16:37)

Hij mag van de gemeente Schagen zijn keet, waarin surfers zich kunnen omkleden, vanaf volgend jaar niet meer op het strand zetten. Schagen wil op het nieuwe strand ’uniformiteit’: geen losse gebouwtjes meer. Daarom moet Roberti een ruimte huren in het ’sportpaviljoen’ aan de zuidkant van Petten.

Concurrenten

Dat wil hij niet. Het paviljoen wordt gerund door ’De Jongens van Schoorl’, die in dezelfde markt opereren.

,,Ik moet dus bij de concurrent gaan huren. Dat noem ik geen reëel aanbod. Zij hebben zelf een surfschool, ook nog onder vrijwel dezelfde naam. Mijn website is surfschoolpetten.nl, die van hen surfschoolpetten.com.’’ Roberti zit er naast, zegt Richard Minkema van De Jongens van Schoorl.

,,Geen idee van wie Surfschool Petten.com is, maar niet van ons. Blijkbaar wordt het druk op het strand. Wij hebben wel een surfschool: Quiksilver Surfschool. Nu in Camperduin en Castricum, maar we gaan ook in Petten beginnen inderdaad. Volgens ons is er ruimte voor in ieder geval twee surfscholen. Hij (Roberti, red.) doet het al tien jaar, heeft bestaansrecht. Wij zijn dan wel zo sportief om in het paviljoen ruimte voor hem te maken.’’

Geen denken aan, zegt Roberti. ,,Zij willen de macht overnemen, gaan dan voor mij bepalen waar ik les mag geven. En hoe.’’ Hij had van de gemeente meer medewerking verwacht.

,,Ze spelen mooi weer, maar doen niks voor je.’’ Wethouder Jelle Beemsterboer ziet het anders. ,,We doen ons uiterste best om hem te helpen. Hij mag gewoon surflessen blijven geven, alleen die wagen mag niet meer op het strand.’’ Volgens hem wist Roberti dat.

,,Hij heeft vorig jaar toestemming gekregen voor die keet. Er waren meldingen dat mensen stonden te loeren als de surfers zich aan het omkleden waren. We hebben er meteen bij gezegd dat het tijdelijk zou zijn. Dit jaar hebben we weer toestemming verleend. En gezegd dat het echt de laatste keer zou zijn.’’

Aanbesteding

Intrekken bij het sportpaviljoen is volgens Beemsterboer logisch. ,,En we hebben nota bene in de aanbesteding opgenomen dat de exploitant de surfschool onderdak moet aanbieden. Er is dus echt wel rekening met hem gehouden.’’ Roberti vreest voor zijn bedrijf. ,,Volgend jaar zouden we tien jaar bestaan, meer ruimte op het strand, meer vertier. Nu zien mensen gouden golven en lijken geld en macht het te winnen van de kleine lokale ondernemer’’, schrijft hij op Facebook.