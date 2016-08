Jos hoeft publiek niet meer te versieren bij Folklore in Schagen

Foto Hmc/Harry de Jong Jos van Leeuwen, voor het laatst op het podium.

SCHAGEN - Negentig Westfriese Donderdagen lang praatte hij de programma-onderdelen aan elkaar. Donderdag bediende Jos van Leeuwen zich voor het laatst een dag lang van z’n West-Friese tongval. Als spreekstalmeester van de Folklore.

Door Harry de Jong - 1-9-2016, 14:47 (Update 1-9-2016, 14:49)

Hij zwaaide z’n publiek uit met een rijmpje van Ina Broekhuizen-Slot: Hoor ze nou zeggen: je wazze een besterd, hoor ze nou zeggen hoe goed je beviel, hoor ze nou zeggen: bedankt en tot koik hoor; jij zegge niks, maar ’t skroint in je ziel.

En een beetje schrijnen in de ziel deed het inderdaad, gaf Jos van Leeuwen toe. ,,Maar ’t is goed zo. Ik ben van de uitdagingen, maar deze klus was routine geworden. Daarom heb ik anderhalf jaar terug al aangegeven dat ik er na het seizoen 2016 mee zou stoppen.’’

Routine of niet, hij heeft er altijd van genoten. ,,Vooral op het podium met de dansgroep. Of ik nou een nachtje slecht geslapen had of niet, dan ging de knop om en begon het spel met het publiek. Met een rijmpje, een geintje, een opmerking. Heerlijk om te doen.’’

Van Leeuwen mag een heuse West-Fries - z’n wieg stond in Zwaag - zijn, hij beheerst de streektaal niet tot in de finesses. ,,Ik ben van huis uit geen platprater. Maar kan wel de West-Friese tongval in m’n verhaaltje leggen. Met de bloids en de woids.’’

Volgend jaar loopt hij nog mee om z’n opvolgster Anneke Molenaar op weg te helpen. ,,Het publiek zal aan haar moeten wennen. Dat moesten ze ook aan mij toen ik het van Bert Jonker overnam.’’ Een van z’n eigen leermeesters was de dit jaar overleden Joop Schilder. ,,Je bent het gezicht van de Folklore, zei Joop. Iedereen kijkt naar je; daarom moet je altijd vooraan staan, het initiatief nemen. Had-ie gelijk in. Het is een spel. Je moet het publiek versieren.’’