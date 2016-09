Oeverse visnetten weren vogels van ’kabelgoot’ trafostation op Noordzee

DEN OEVER - De CIV Den Oever (Coöperatieve In- en verkoop Vereniging) heeft een bijzondere klus geklaard.

Door Martijn Gijsbertsen - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

Het zogeheten Dolwin Alpha-platform op de Noordzee van Tennet, een megatransformatorstation voor opgewekte windmolenstroom, krijgt een vogelkering die is gemaakt door de Wieringer leverancier voor visserij- en scheepvaartproducten.

Nestelen

,,Omdat wij veel kennis van nettenmakerij en netmaterialen hebben, is de Iv-Groep (ingenieursbureau, red.) bij ons terecht gekomen met de vraag of wij voor een enorme ’kabelgoot’ op zee iets konden bedenken waardoor zich geen vogels in dat...