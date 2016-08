Geld nodig om natuurgebied Zandpolders bij Callantsoog uit te breiden

Foto Koos Leek Het bestaande natuurgebied de Zandpolders kent veel water.

CALLANTSOOG - Landschap Noord-Holland roept de hulp van het publiek in om het natuurgebied de Zandpolders bij Callantsoog verder uit te breiden.

Door Marten Visser - 31-8-2016, 19:03 (Update 31-8-2016, 19:03)

De natuurbeschermingsorganisatie vraagt haar leden (en niet-leden) geld te doneren voor de aankoop van bollengrond naast het al bestaande natuurgebied. ,,We hopen de Zandpolders met vijf tot twintig hectare uit te breiden. Afhankelijk van hoeveel geld er binnen komt’’, zegt Do van Dijck van Landschap Noord-Holland.

De organisatie heeft in het gebied (in etappes) al een prachtig stuk natuur aangelegd, door bollengrond te transformeren tot een plassengebied. Vogels maken er volop gebruik van, net als recreanten.

Maar het kan nog veel mooier worden, zegt Van Dijck. Door stukken bollengrond aan te kopen, grenzend aan het natuuurgebied. ,,Zo ontstaat er samen met de Nollen van Abbestede een mooi, groot, aaneengesloten natuurgebied.’’ Een deel van het bollenland is van het hoogheemraadschap, een deel van de gemeente Schagen. Zij willen volgens Van Dijck de grond wel overdoen aan Landschap Noord-Holland.

Realistisch

,,Misschien dat we particulieren die er nog grond hebben ook kunnen benaderen om te kijken of ze het aan ons willen verkopen.’’ Uiteindelijk is het ultieme doel om één groot natuurgebied te maken tussen Callantsoog en Groote Keeten.

Dat is realistisch, zegt Van Dijck. Volgens hem wordt over niet al te lange tijd begonnen met de aanleg van het natuurgebied Boskerpark, bij Groote Keeten.

,,Als je dat kunt vasthaken aan de Nollen van Abbestede en de Zandpolders krijg je daar één uitgestrekt natuurgebied. Maar de aanleg van Boskerpark staat los van de uitbreiding van de Zandpolders.’’

De provincie Noord-Holland is volgens hem in ieder geval bereid mee te betalen aan de transformatie van bollenland naar natuur. Op voorwaarde dat Landschap Noord-Holland zelf een vijfde tot een kwart van de kosten draagt. Om hoeveel geld het gaat laat Van Dijck in het midden.

Onderhandelen

,,We moeten nog gaan onderhandelen met de grondeigenaren.’’ De organisatie heeft ervaring met ’crowdfunding’. Bij ’t Zand werd land aangekocht met geld dat onder de leden werd opgehaald. ,,Daar heeft het enorm geholpen. Als deze actie net zo verloopt, dan krijgen we het voor elkaar.’’

Ook zonder de uitbreiding is De Zandpolders al een mooi visitekaartje, zegt Van Dijck. ,,Het is goed toegankelijk. Je kunt er wandelen, fietsen, of zelfs met de auto vogels spotten. En dat in een gebied waar vooral in de zomer heel veel recreanten zitten. Er wordt echt veel gebruik van gemaakt.’’

Wie wil doneren, kan dat doen via de website www.landschapnoordholland.nl