Grote order Forddealer Dekker met levering tachtig personenbusjes [video]

Foto Jasper Ruhe De eigenaren van de drie taxibedrijven met de directie van Forddealer Dekker tussen de tachtig nieuwe personenbusjes.

SCHAGEN - Forddealer Dekker heeft de grootste order in haar ruim negentig jaar bestaan in de wacht gesleept met de levering van tachtig personenbusjes aan drie verschillende taxibedrijven.

Door Michiel Snik - 31-8-2016, 14:26 (Update 31-8-2016, 14:39)

Dekker had namens Ford ingeschreven op een openbare aanbesteding waarop ook andere merken hadden gereageerd. Hoeveel de Forddealer heeft geboden wil woordvoerster Ank Dekker van het gelijknamige garagebedrijf niet zeggen. ,,Voor ons is het werk dat bij zo’n order hoort veel belangrijker. Wij zorgen immers ook voor het onderhoud, schadeherstel en de service. Hierdoor hebben onze garages in Den Helder, Alkmaar, Schagen, Zaandam, Purmerend, Beverwijk en Zwaag extra werk.”

De personenbusjes worden gebruikt door Taxi Kaijer uit Wervershoof, Taxi Tromp uit Heerhugowaard en Taxicentrale West-Friesland uit Bovenkarspel. De taxibedrijven verzorgen met de aangeschafte Fords Transit Custom in grote delen van Noord-Holland het leerlingenvervoer, maar ook andere speciale doelgroepen. De busjes bieden plaats aan negen inzittenden.

Deze week worden alle busjes geleverd. Om alles op tijd bij de drie bedrijven te krijgen moest bij Dekker, die ruim 180 mensen op de loonlijst heeft staan, volop worden overgewerkt.

Taxi Kaijer is sinds 1946 actief in heel Noord-Holland. Vanuit de centrale in Wervershoof verzorgt het bedrijf dagelijks allerlei soorten personenvervoer, uiteenlopend van ziekenvervoer, groepsvervoer en personeelsvervoer tot aan directievervoer. Ook voor rolstoelvervoer heeft Taxi Kaijer de juiste taxi ter beschikking. Aan het wagenpark van Taxi Kaijer worden nu 33 Ford Transit Custom personenbussen toegevoegd.

Vanuit Heerhugowaard verzorgt Taxi Tromp regulier taxi- en rolstoelvervoer in de regio Noord-Holland. Taxi Tromp beschikt niet alleen over taxi’s en (rolstoel)bussen, maar ook over diverse touringcars. Tromp neemt 14 busjes af.

Taxicentrale West Friesland rijdt voor alle zorgverzekeraars en verzorgt tevens rolstoel en directievervoer. Dit bedrijf heeft het wagenpark nu uitgebreid met 33 Fords Transit Custom.

Dekkerautogroep is sinds 1923 official Ford Dealer. Gestart vanuit Zaandam beschikt de onderneming inmiddels over acht vestigingen door heel Noord-Holland.