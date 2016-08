Wat is goede plek voor azc in Hollands Kroon?

ANNA PAULOWNA - Waar moet het toekomstige asielzoekerscentrum (azc) in Hollands Kroon komen te staan?

Door onze verslaggever - 31-8-2016, 17:00 (Update 31-8-2016, 17:24)

Lezers van het Noordhollands Dagblad/de Schager Courant met een goed idee voor de meest geschikte locatie, kunnen een reactie inclusief motivatie insturen per e-mail (redactie.sc@nhd.nl).

Inzenden graag met vermelding van naam, telefoonnummer, woonplaats en telefoonnummer.

Voorwaarde is dat de plek 2,5 hectare groot is en in of vlakbij Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel of Wieringerwerf ligt.

...