Amokmaker uit Den Helder deelt kopstoot uit aan agent in Schagen

Foto: archief ANP

SCHAGEN - Een man uit Den Helder is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden in Schagen. Hij deelde een kopstoot en een knietje uit aan een agent tijdens zijn arrestatie.

De politie was getipt dat de man in verband met een conflict vanuit Den Helder onderweg was naar een woning in Schagen. Volgens de melder zou dit uit de hand gaan lopen. Agenten hebben de man voor de betreffende woning opgewacht. Op het moment dat hij aan kwam lopen, werd hij door de dienders aangesproken. Die merkten direct dat hij onder invloed was, de man stond uiteindelijk midden op straat te schreeuwen.

Toen de agenten tot aanhouding overgingen, begon de Nieuwedieper zich te verzetten. Hij deelde hierbij een knietje en een kopstoot uit aan één van de agenten. Desondanks kon hij onder controle worden gebracht en worden ingerekend. Hij is in de cel gezet op het politiebureau in Den Helder.

Tegen de verdachte word aangifte gedaan voor het mishandelen van de collega.