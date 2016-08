Eigenaar restaurant Den Oever baalt van RTL-publicatie

DEN OEVER - Eigenaar Wei Jong Hu baalt als een stekker dat zijn Chinees-Indisch restaurant Sun’s Garden in Den Oever met naam en toenaam op internet staat nadat RTL Buurtfacts de namen van restaurants publiceerde die vorig jaar onder verscherpt toezicht stonden van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). ,,Het is niet leuk. Want we hebben alles netjes en schoon nu, maar wat doe je ertegen?’’

Door Hedzer Faber - 31-8-2016, 9:54 (Update 31-8-2016, 10:00)

Het personeel heeft flink moeten poetsen nadat de VWA de Oeverse zaak inpecteerde op 5 november 2015....