Nieuwe vloer sporthal Molentocht in Schagerbrug

Foto Pierre Mettes Beheerder Pierre Mettes is klaar voor de verplichte poetsbeurt voor ingebruikname.

SCHAGERBRUG - Er ligt een nagelnieuwe vloer met apart gekleurde doelvlakken; loszittende putjes in het speelveld zijn hersteld dan wel dicht gestort en nieuwe belijningen aangebracht. Sporthal Molentocht in Schagerbrug is klaar voor het nieuwe seizoen.

Door Harry de Jongh.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 17:09 (Update 30-8-2016, 17:09)

De oude vloer dateerde van de bouw van de sporthal, ruim 35 jaar geleden. Die kunststof vloer had in 1996 dan wel een opknapbeurt gekregen, maar was nu aan vervanging toe. Er lieten deeltjes los. ,,Destijds is een toplaag afgeschuurd en opnieuw aangebracht. Nu is de vloer vanaf de zandcement ondergrond weer opgebouwd: een schuimlaag van 9 millimeter en 2 millimeter kunststof’’, vertelt beheerder Pierre Mettes.

Putjes die dienden om (turn)toestellen te installeren op de vloer zijn vervallen. ,,Die waren voor grote toestellen, een brug met ongelijke leggers en dergelijke. Die worden hier niet meer gebruikt. Daarbij zijn die toestellen tegenwoordig zo dat er geen putje meer nodig is om ze neer te zetten. Er zijn badmintonvelden vervallen. We hebben er nog een, voor de kantine. Daar kan dynamic tennis op worden gespeeld.’’

Die kantine werd drie jaar terug gerealiseerd, toen de ruimtes rond de sportvloer werden gemoderniseerd. ,,We zitten er schitterend bij’’, aldus Mettes en voorzitter Theo Groot van de stichting die de hal beheert.