Inwoner Hollands Kroon krijgt stem bij locatiekeuze asielzoekerscentrum

ANNA PAULOWNA - Inwoners van Hollands Kroon krijgen een stem bij het bepalen van de locatie voor een toekomstig asielzoekerscentrum (azc) voor maximaal driehonderd mensen in hun gemeente.

Door Martijn Gijsbertsen - 31-8-2016, 6:30 (Update 31-8-2016, 6:30)

Zij kunnen tot 22 september suggesties voordragen. De plek moet minimaal 2,5 hectare groot en tenminste tien jaar beschikbaar zijn.

Het azc in Hollands Kroon wordt gebouwd in of bij Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel of Wieringerwerf. Zo hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

Winkels

Het college wil vluchtelingen binnen een straal van circa twee kilometer van...