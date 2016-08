Pleidooi bij de Raad van State voor snelle behandeling bezwaren Petten

SCHAGEN - Burgemeester en wethouders doen een uiterste poging om bebouwing van het strand bij Petten voor volgende zomer te realiseren.

Door Marten Visser - 30-8-2016, 14:12 (Update 30-8-2016, 14:12)

Het gemeentebestuur verzoekt de Raad van State met klem om het bezwaar van Houd Zijpe Leefbaar tegen de komst van vakantiehuisjes en twee strandpaviljoens op het strand nog dit jaar te behandelen.

Op die manier kan het zomerseizoen van 2017 wellicht nog gered worden. De Raad van State heeft aangegeven dat de ’zaak Petten’ pas in het nieuwe jaar aan de beurt komt, na negen soortgelijke zaken die in november worden behandeld.

Wethouder Jelle Beemsterboer hoopt dat ’Petten’ aan deze zaken wordt toegevoegd. ,,Als er in januari 2017 een positieve uitspraak is kunnen de ontwikkelingen op het strand nog voor de zomer gerealiseerd worden. Of ons verzoek kans maakt? Niet geschoten is altijd mis. Het is goed als ze daar weten dat de economische schade groot zal zijn als we vertraging oplopen.’’