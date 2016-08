Torentje uit restanten Mariaschool ’t Veld getakeld

Foto Marc Moussault Het torentje wordt uit de restanten van de Mariaschool gehesen.

’T VELD - Het torentje van de Marischool is woensdagmorgen vroeg uit de dakconstructie van de Mariaschool in ’t Veld getakeld. Het schoolgebouw wordt gesloopt, het torentje blijft behouden en krijgt een plek in het nieuwe woningbouwplan op de plek van de school.

Door Harry de Jong - 30-8-2016, 12:07 (Update 30-8-2016, 12:07)

Het was even spannend hoe de constructie van het torentje zich zou houden. Maar hoewel al op leeftijd - de school is van 1932 - bleek het staketsel stevig genoeg. En viel het dus mee voor sloopbedrijf Van der Bel om het karakteristieke detail van de sloopschool los te koppelen en uit de dakconstructie te takelen.

Het torentje krijgt nu een opknapbeurt bij Bot Bouw in Heerhugowaard. Om later in volle glorie terug te keren in het nieuwe buurtje dat op de plek van de school wordt gerealiseerd.