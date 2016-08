Geen enkele steun voor plan ’camouflageduin’ langs weg naar strand Sint Maartenszee

De situatie aan de noordzijde van het ECN-terrein nu.

SINT MAARTENSZEE - Binnen de gemeenteraad van Schagen is geen enkele steun voor het plan van de PvdA om langs de Burgemeester Breebaartweg richting het strand van Sint Maartenszee een ’camouflageduin’ aan te leggen.

Door Marten Visser - 29-8-2016, 23:16 (Update 29-8-2016, 23:16)

Zo wil de PvdA de gebouwen van ECN in het duingebied aan het zicht onttrekken, omdat toeristen zich aan de gebouwen zouden storen.

Volgens de andere fracties in de raad is het dure plan, het nieuwe duin zou enkele tonnen kosten, niet nodig. Dat vakantiegangers het gebied links laten liggen vanwege de gebouwen is volgens de partijen absoluut niet bewezen, zo bleek dinsdaglaat tijdens de raadscommissie bestuur.

Een meerderheid van de raad wil eerst afwachten wat er in de ’structuurvisie’ voor Sint Maartenszee komt te staan, waaraan nu wordt gewerkt. In deze visie wordt een totaalplan gemaakt om Sint Maartenszee op te knappen. Volgens de partijen in de raad loopt de PvdA ’voor de muziek uit’ door nu dit plan voor de Burgemeester Breebaartweg te lanceren.

Rolf Klant reageerde namens de PvdA teleurgesteld. Volgens hem kreeg zijn partij aanvankelijk alleen positieve reacties op het plan, zowel van recreatieondernemers als van burgemeester en wethouders.

De overtuiging dat toeristen ’schrikken’ van de gebouwen van het ECN zegt Klant gekregen te hebben ’naar aanleiding van gesprekken met ondernemers uit de recreatieve sector’. Het voorstel is volgens de PvdA vooral bedoeld als ’stimulans’. En om de natuurwaarden in het gebied te verhogen. ,,Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied, red.) zal uiteindelijk de doorslaggevende stem hebben.’’