Tegeltjes weg bij Monument Afsluitdijk

Foto George Stoekenbroek Edwin Hoogeveen van Bouwbedrijf Appelman pakt de tegeltableaus in.

DEN OEVER - Medewerkers van Bouwbedrijf Appelman uit Anna Paulowna hebben maandag de beschadigde informatiezuilen bij het Monument op de Afsluitdijk ingepakt. Tijd voor een metamorfose.

Door Lydia Jasper - 29-8-2016, 16:55 (Update 29-8-2016, 16:56)

De drie informatiemuren bij het Monument staan er al enige tijd verwaarloosd bij. Met kapotte en zelfs kale plekken. Die beschadigde muren passen niet bij het project ’De nieuwe Afsluitdijk’. Enige haast is geboden bij een opknapbeurt. Dit weekend worden de eerste kunstwerken van Daan Roosegaarde in het teken van ’Icoon Afsluitdijk’ getoond. En ook is...