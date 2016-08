Dagbesteding in kerk Slootdorp gaat stilletjes van start

SLOOTDORP - Het voormalige kerkgebouw aan de Brink in Slootdorp is maandag in gebruik genomen als locatie voor dagbesteding en andere activiteiten voor bewoners van het Thomashuis in Middenmeer, een woonvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Door Martijn Gijsbertsen - 29-8-2016, 14:00 (Update 29-8-2016, 14:00)

,,We zijn stilletjes open gegaan’’, aldus Jolanda Lengers, met haar echtgenoot Klaas eigenaars van het karakteristieke pand uit 1932.

,,Ergens dit najaar, wanneer iedereen hier een beetje thuis is, willen we voor de buurt en andere belangstellenden een officiële opening houden.’’

Het stel kocht de kerk met...