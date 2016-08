Uitmarkt Schagen smaakt naar veel meer

Foto Peter van Aalst Op de Brocante Markt werden marktkoopwaar en cultuur letterlijk samengebracht tijdens zeer drukbezochte Uitmarkt in Schagen.

SCHAGEN - Het nazomerde zondag nog flink in de Schager binnenstad. Met een ruim opgezette Brocante Markt en een zon die glansrijk van het onweer won, was er in het centrum heel wat publiek op de been. Prima omstandigheden voor de tweede editie van de Schager Uitmarkt.

Door Esther Raatgers - 29-8-2016, 7:00 (Update 29-8-2016, 7:00)

Rond Markt18 prezen de muziek- en balletscholen hun aanbod aan en deden culturele organisaties een dappere poging om hun vakgebied onder de aandacht te brengen. Toch stroomde het meeste publiek vooral toe als er op...