Schutkermis Nieuwe Niedorp weg

NIEUWE NIEDORP - Komend weekend vindt de laatste editie van de Schutkermis plaats in Nieuwe Niedorp. Het dorp heeft nu nog twee kermissen, maar besloten is om alleen de pinksterkermis te behouden.

Door Lydia Jasperl.jasper@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 7:00 (Update 29-8-2016, 7:00)

,,Twee kermissen voor ons dorp is veel’’, zegt Jan Oord van snackbar ’t Sluisje en tevens lid van het kermiscomité. ,,Te veel. We hebben overlegd en proberen de pinksterkermis beter neer te zetten dan nu. Dus als het mogelijk is met een extra attractie vanaf volgend jaar. Ook wil ik...