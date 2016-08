Aanmodderen op het land en in het water

Foto Marc Moussault De vier vrienden Jelmer (13), David (14), Mike (13) en Ruben (14) uit Middenmeer trotseren de Obstacle Run Hollands Kroon in Kolhorn en proberen aan land te klauteren.

KOLHORN - Of hij een deuk in de auto mocht trappen, vroeg een jonge deelnemer. ,,Natuurlijk mag dat’’, antwoordde Johan Veldman op zijn beurt namens de organisatie. Zo gezegd, zo gedaan. Er bleef amper wat heel van het voertuig. Die vierwieler fungeerde als hindernis tijdens de tweede Obstacle Run Hollands Kroon in Kolhorn.

Door Paulo Ramlerredactie.sc@nhd.nl - 28-8-2016, 16:41 (Update 28-8-2016, 16:41)

Een groot succes is haast nog een understatement voor het evenement op de ijsbaan. Het is slechts de tweede editie, maar het aantal deelnemers is ten opzichte van vorig...