Jubileum-Miss komt uit Callantsoog

Foto Ravi Burema De drie winnaressen met (vlnr) Bibianne Karel, Demi Kruk en Kelly Hamelijnck.

GROOTE KEETEN - De veertigste Miss Callantsoog-verkiezing bij Brekers in Groote Keeten is zaterdagavond gewonnen door een jongedame uit Callantsoog: de beeldschone Demi Kruk (18).

Door onze verslaggever - 28-8-2016, 16:14 (Update 28-8-2016, 16:18)

Zij mag een half jaar rondrijden in een gloednieuwe Mitsubishi Space Star aangeboden door autobedrijf Fakkert uit Schagen, en een minuut gratis winkelen in de AH van Jaap van Vuure. Demi Kruk is fotografiestudent aan de Fotovakschool. Haar beste eigenschap is dat ze altijd lacht en daar heeft de jury dan ook erg van genoten.

De even oude Bibianne Karel uit Wognum werd tweede, ze won een reischeque van 500 euro van The Travel Company You & Me. Derde met een puntje minder, werd Kelly Hamelijnck (21) uit Zuid-Scharwoude.