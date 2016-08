Vondst honderd jaar oude kattebel in Kolhorn

Foto Willem Messchaert Een kopie van de tekst.

KOLHORN - Een bijzondere vondst in de Laurenskerk in Kolhorn: een briefje van honderd jaar oud. Het zat verborgen in een klein, kartonnen doosje in het hangende scheepsmodel.

Door Lydia Jasper - 28-8-2016, 18:30 (Update 28-8-2016, 18:30)

De handgeschreven tekst luidt volgens voorzitter Willem Messchaert: ’Het scheepje de jonge koopman anno 1916 op nieuw getuigd door JB Bood ijz.’ Een deel is niet te lezen, omdat het papier is aangetast.

,,Ik ben met het briefje naar het regionaal archief in Alkmaar geweest’’, zegt Messchaert. ,,Het blijkt inderdaad om een origineel schrijven te...