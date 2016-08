Duur nieuw duin bij ECN: ja en nee

Het zicht na de aanleg van een - begroeid - duin van driehonderd meter lang en vijf meter hoog. MONTAGEFOTO PETER VAN AALST

SINT MAARTENSZEE - Alle andere grote Schager raadsfracties zien er niks in, maar de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) juicht het voorstel van de PvdA voor een 'camouflageduin' bij het ECN toe. "Ik ben er absoluut voorstander van dat je lopend naar het strand in Sint Maartenszee die lelijke gebouwen niet meer ziet", zegt bestuurslid Kees de Wit.

Door Ed Dekker - 27-8-2016, 9:34 (Update 27-8-2016, 9:34)

De Wit is bij de OFS voorzitter recreatie en toerisme. "Al jarenlang hoor ik geluiden in de recreatiesector over de aanblik in het duingebied bij...