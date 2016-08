Politiek noemt plan PvdA voor camouflageduin bij ECN 'onzinnig'

De huidige situatie, vanaf de Burgemeester Breebaartweg naar het strand van Sint Maartenszee. FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE/ED DEKKER

SINT MAARTENSZEE - Het voorstel van de PvdA voor een 'camouflageduin' aan de noordzijde van het ECN-terrein in Sint Maartenszee maakt geen kans in politiek Schagen. Alle grote fracties vinden het plan onzinnig. De raadscommissie ruimte praat er maandag over.

Door Ed Dekker - 27-8-2016, 9:28 (Update 27-8-2016, 9:40)

Met een duin van driehonderd meter lang en vijf meter hoog zien recreanten de NRG-gebouwen niet meer. NRG is een dochteronderneming van ECN.

Volgens PvdA-raadslid Rolf Klant is de aanblik van 'oude en lelijke' gebouwen slecht voor het toerisme. "Zij verwachten die niet...