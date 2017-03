Prognose opkomst met 81 procent hoogste sinds 1986

DEN HAAG: De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bedraagt 81 procent. Dat blijkt uit een voorlopige prognose van Ipsos Nederland woensdag in opdracht van de NOS en RTL. Dat zou de hoogste opkomst zijn sinds 1986. Destijds was sprake van een opkomstpercentage van 85,8 procent.

In 2012 ging 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. In 2010 was het opkomstpercentage 75,3.

De verkiezingen van 1977 hebben, na het afschaffen van de opkomstplicht in 1970, met 88 nog steeds het hoogste opkomstpercentage.

Bij de verkiezingen van woensdag waren er in totaal 12.980.788 kiesgerechtigden.