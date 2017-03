Heeft een robot wel gevoel?

DigiDaan NEMO Kinderlezing

Robots helpen mensen allang niet meer alleen bij het in elkaar zetten van auto’s in grote fabrieken. Ze kunnen steeds meer: helpen in het huishouden, huisdier zijn of assisteren in de zorg.

Ze kunnen huilen, boos zijn en giebelen. Maar betekenen deze menselijke trekjes dat de robots menselijk worden? Informaticus Arnoud Visser van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geeft zondag 19 maart tijdens de Kinderlezing bij NEMO Science Museum in Amsterdam antwoord op de vraag: heeft een robot gevoel?

Eenzaamheid

Robots komen in alle vormen en maten en vervullen de meest uiteenlopende functies. Sommige zien eruit als mensen en helpen om de eenzaamheid te verdrijven. Deze robots herkennen gevoelens en kunnen ook gevoelens uitbeelden, maar hèbben ze daardoor ook gevoel? Tijdens de interactieve Kinderlezing gaat Visser samen met nieuwsgierige kinderen tussen 8 en 12 jaar op zoek naar het antwoord. Visser is docent robotica in het Intelligent Robotics Lab, opleidingsdirecteur kunstmatige intelligentie aan de UvA èn voorzitter van RoboCup Nederland, de club die Nederland vertegenwoordigd bij voetbalwedstrijden tussen robots.

Zichtbaar

Om er achter te komen of robots gevoel hebben, is het belangrijk om te weten wat gevoel precies is. ‘En als je gevoelens eenmaal begrijpt, hoe vang je deze dan in een robot? En hoe zorg je ervoor dat een gevoel zichtbaar wordt,’ vraagt Visser. Door middel van kunstmatige intelligentie kunnen robots gezichtsuitdrukkingen interpreteren en nabootsen. Daardoor lijken ze menselijk, maar het blijven natuurlijk machines. Gebouwd en geprogrammeerd door mensen.

Honger

Toch kunnen robots iets ervaren wat lijkt op gevoel, meent Visser. ‘Mensen maken veel beslissingen op basis van hun gevoel. Robots kunnen dat ook. Een batterij die bijna leeg is, kunnen ze interpreteren als ‘ik heb honger’, waarna ze op zoek gaan naar voedsel,’ zegt Visser. Ze kunnen volgens hem in zo’n geval kiezen of ze voor zichzelf moeten zorgen, door bijvoorbeeld op tijd hun batterij op te laden, of dat ze de mensen nog gaan helpen. ‘Ze hebben dus een soort gevoel, maar het is wel anders dan bij ons.’

Kinderen die willen weten hoe kunstmatige intelligentie precies werkt, hoe robots worden geprogrammeerd en wat robots in de toekomst allemaal kunnen, leren hier zondag 19 maart alles over tijdens de Kinderlezing om 13.00 uur bij NEMO Science Museum in Amsterdam. Reserveer via www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezing.