Schiphol moet ook C-pier opknappen

ANP De tijdelijke vertrekhal op Schiphol gaat volgende maand open. Bekijk Fotoserie

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol staat aan de vooravond van een serie nieuwe verbouwingen en uitbreidingen. Behalve een nieuwe pier en terminal, worden ook bestaande pieren en een vertrekhal onder handen genomen.

Door Frans van den Berg - 14-3-2017, 14:18 (Update 14-3-2017, 14:18)

De laatste tijd is de aandacht vooral uitgegaan naar de nieuwe pier en terminal. Daar is immers jaren discussie over gevoerd. Maar in de tussentijd werd de situatie op de C-pier steeds nijpender. Dat is de grootste pier in het Schengendeel, waar veel KLM-vluchten vertrekken naar bestemmingen binnen Europa. Voor...