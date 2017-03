Angst voor nieuwe vluchtelingenstroom

LEIDEN - Pas na twee dagen reageerde de Europese Commissie op de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. „Iedereen is bang dat de Turken de vluchtelingen weer naar Europa laten gaan.”

Door Frans van den Berg - 13-3-2017, 15:04 (Update 13-3-2017, 15:04)

Die verklaring voor het lange zwijgen geeft Daniel Thomas, hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Leiden. „Europa reageert sowieso nooit snel omdat er altijd eerst overleg is met de lidstaten. Dat duurt wel even. Bovendien was het een conflict tussen Nederland en Turkije, dus tussen twee staten en niet met de Europese Unie. Natuurlijk is het mooi wanneer Denemarken solidair is door een bezoek van de Turkse premier uit te stellen, maar het is vooral een conflict tussen twee landen.”

Europa is volgens Thomas bang dat de Turkijedeal onder druk komt te staan. In ruil voor miljarden euro’s en vrij reizen voor Turken, zouden vluchtelingen geen kans meer krijgen om van Turkije naar Griekenland en daarmee de Europese Unie te reizen. Inmiddels zitten volgens schattingen ruim twee miljoen vluchtelingen in Turkije. Al eerder dreigde Turkije de deur weer open te zetten. „Niemand wil die deal in gevaar brengen.” Een nieuwe vluchtelingenstroom zou immers voor een nieuwe crisis in Europa zorgen.

Drukmiddel

Erdogan heeft daarmee een stevig drukmiddel in handen. Daarom was de verklaring van de Europese Commissie ook gematigd. Turkije werd gemaand zich te onthouden van ’buitensporige verklaringen’ en acties die de verhouding met Nederland verder kunnen doen verslechteren.

De relatie tussen Europa en Turkije staat al lange tijd onder druk. Zo heeft een meerderheid in het Europees Parlement op 24 november 2016 voorgesteld de toetredingsonderhandelingen met Turkije stil te leggen. Dit omdat Erdogan na de mislukte staatsgreep de touwtjes stevig aanhaalt. Turkije wil al lang lid worden van de Europese Unie. Een verdere verwijdering drijft Turkije juist in de armen van de Russen. Dat terwijl Turkije wel een Navobondgenoot is.