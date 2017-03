Minder vogelbotsingen Schiphol

SCHIPHOL - Het aantal vogelbotsingen op Schiphol is het afgelopen jaar gedaald. Daar staat tegenover dat het aantal incidenten rond de start- en landingsbanen iets is toegenomen.

Door Frans van den Berg - 11-3-2017, 12:10 (Update 11-3-2017, 12:10)

In het nu gepubliceerde jaarverslag wordt nader ingegaan op de veiligheid op de luchthaven. Een dodelijke aanrijding op het platform is nog steeds onderwerp van onderzoek. Verder is opvallend dat het aantal zogeheten runway incidenten is gestegen van 41 naar 47. Het jaar daarvoor de stijging zelfs spectaculair van 17 naar 41. Toen al liet...