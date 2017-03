Columnisten passen niet in stemhokje

Ella Tilgenkamp Columnisten Chris Aalberts, Richard Kemper en Joost Prinsen

Is de schijnbaar heersende angst over het verdwijnen van de Nederlandse cultuur terecht? Welke verkiezingsuitslag is het interessantst? In hoeverre gaan de politieke campagnes over de juiste thema’s? Ter voorbereiding op het debat konden de columnisten over deze vragen nadenken. Hoofdredacteur Arjan Paans deed dat ook, hij leidde de discussie.

Door Tekst: Nancy Ubert Foto: Ella Tilgenkamp - 11-3-2017, 12:10 (Update 11-3-2017, 12:10)

Het is een kostelijk gezelschap dat aan tafel zit. Louise Korthals, die vanwege familieomstandigheden verstek moet laten gaan, had er zeker tussen gepast. Joost Prinsen, vermaard om zijn wijze woorden en gedachten, is de ware nestor, Chris Aalberts de tikkie vileine criticaster en Richard Kemper de schelm.

Chris twittert fanatiek terwijl Joost niet eens een mobiele telefoon heeft. Richard ziet twitter vooral als ’journalistenspeeltje’. Vooraf heeft deze columnist als enige van de drie duidelijk gemaakt dat hij absoluut niet van plan is zijn politieke voorkeur te delen. „Ik ben cabaretier. Zoals ik me nooit aan één merk zal verbinden, wil ik als cabaretier ook niet aan één partij gelieerd zijn. Het publiek hoeft niet te weten uit welk hokje in kom. Bovendien wisselt het bij mij heel erg.”

Ze blijken alle drie min of meer te zweven. „Al jaren, heel steady, tussen D66 en PvdA. Ik weet nog niet wie het woensdag wordt: Lodewijk of Alexander”, bekent Joost Prinsen.

Behoorlijk rechts

Doctor Aalberts meldt dat hij voor een wetenschapper „behoorlijk rechts” is. Maar dit voormalig VVD-lid zweeft nu wel richting GroenLinks. „Om de simpele reden dat ik de afgelopen maanden te vaak onfatsoenlijk behandeld ben door rechtse mensen. Uit pure recalcitrantie ben ik van plan op Corinne Ellemeet (zevende op de GL-lijst, red.) te stemmen.”

Onfatsoenlijk behandeld? Daar willen de anderen meer van weten. „Het dieptepunt was op het VNL-congres toen ik fysiek werd aangevallen.” Kemper daarop: „Wat doe je dan ook in hemelsnaam op een VNL-congres.” Chris Aalberts brengt in herinnering dat hij boeken en artikelen over politieke thema’s schrijft. Hij heeft geen goed woord over voor VNL. „Opportunistisch zijn ze. En ze hebben niets met het concept ’publieke zaak’, die vier weggelopen PVV’ers plus Jan Roos. Stuk voor stuk mensen die zo weer bij de PVV kunnen. Ondertussen willen zij graag doen geloven dat PVV een cultureel en economisch linkse partij is en dat zij de rechtse variant zijn.”

Ander land

Kemper: „Ik koester een grote sympathie voor de Partij voor de Dieren (PvdD). Marianne Thieme kijkt op een hele andere manier naar de samenleving. Maar het is zo anders. De rest heeft het op vakantie over de vraag ’gaan we naar het strand of naar de stad’ en Marianne staat de hele tijd aan de zijkant en roept ’Nee, we moeten naar een heel ander land’. Iedereen hoort haar aan, maar gaat over op de orde van de dag. Daarom geef ik het ook weinig kans.”

„Ik heb het gestemd, maar ben uiteindelijk afgehaakt”, reageert Aalberts en zet vervolgens uiteen hoe weinig PvdD in het Europese parlement voor elkaar heeft gekregen. „Inhoudelijk mooi en sympathiek, maar in de praktijk komt er niets uit. Je kunt niet alles anders doen als je 1 van de 750 bent.”

„Volgens mij is haar agenda gewoon van invloed op de andere partijen”, oppert Kemper. „Er worden tegenwoordig onderwerpen besproken die niet eerder op de kaart stonden. Ze heeft invloed op ons gedachtegoed.”

Aalberts: „Politiek columnist Tom-Jan Meeus zei het mooi: ’Je hebt tegenwoordig zoveel politici die ergens iets over willen zeggen, maar kunnen ze ook iets realiseren’.”

„Je moet wel bedenken dat het nog een jonge partij is”, vindt de nestor. „Dit is een begin. En dat is al heel wat.”

Partij voor de Dieren is in elk geval geen eendagsvlieg. En dat kun je van menig andere nieuwkomer niet zeggen. „Het zijn ook allemaal van die one track clubs”, oordeelt Joost Prinsen. „Ik kan vandaag ook de partij van de rode jumpertjes oprichten. Heel Nederland in de rode trui.”

„Persoonlijk ben ik van mening dat er geen partij in de kamer bij mag”, aldus Aalberts. „Maar als columnist zeg ik: ’Graag twee voor Thierry Baudet. Want we weten zeker dat Theo Hiddema afhaakt. Voor VNL één zetel want Jan Roos is hulpeloos in zijn eentje. Drie voor Denk. Dan krijg je twee Turken plus een Marokkaan die wel nadenkt dus dat wordt ontzettend lachen. Laat de Piratenpartij ook meedoen. Lijsttrekker Ancilla van de Leest kan niet eens de wekker zetten om ’s ochtends op tijd bij een radioprogramma te zijn.”

Mafkezen

„Ik moet er toch niet aan denken dat zulke mafkezen in de Tweede Kamer komen”, verzucht Joost Prinsen, „ook niet als voer voor columnisten.” „Die lui zijn hun eigen column”, meent Kemper. „Als schrijver moet je van het alledaagse iets bijzonders kunnen maken. Maar types als Baudet en Roos zijn zulke clowns.” Prinsen: „De een is nog meer mesjokke dan de ander. Ze maken misbruik van de democratie, die rare splinterpartijen.” Met al die kleine hobbyclubs, die ieder hun eigen ideaal nastreven, ga je bijna geloven dat er geen grote politieke thema’s meer zijn. Joost Prinsen: „Het zijn in elk geval niet mijn thema’s. In een beschaafd land zou je niet moeten debatteren over vluchtelingen. En sommige ideeën zijn absoluut niet realiseerbaar. Schiphol aan banden leggen? Laat me nou niet lachen. Net als de Rotterdamse haven is dat een van de heilige koeien van onze economie.” Daarom is Richard Kemper is ook meer geïnteresseerd in ideologie dan in standpunten, meldt hij. „Over twee jaar spelen wellicht totaal andere problemen dan nu. Dan wil ik weten wat ik kan verwachten van een partij.”

Van idealisme naar Jesse Klaver. „Bovenmenselijk, die jongen”, roept Kemper uit. „Hij is zo jong en als je je dan zo staande kunt houden in een debat. Wat jij, Joost.” „Hans van Mierlo zei ooit: ’Elke verkiezing heeft een held’. Dit keer is het Jesse.”

De wetenschapper is het niet met de twee podiumkunstenaars eens: „Jesse is een aal, zo glibberig. Het is een rol die hij speelt. Maar ik geef toe: hij kan die druk aan. Klaver doet het zo goed, omdat de PvdA is geïmplodeerd. De PvdA voerde een beleid dat de eigen kiezers niet wilden.”

De klok tikt, debatleider Paans wil het nog hebben over de Nederlandse identiteit. Joost Prinsen trapt af: „In de jaren ’20 waren er geen Chinezen, nu heeft elk dorp een Chinees restaurant. De eerste Surinaamse voetballer was een bezienswaardigheid, nu lopen de mensen daar niet meer voor uit. De eerste Marokkanen kwamen in 1970, nu heeft Rotterdam burgemeester Aboutaleb. Je moet niet denken dat de Nederlandse identiteit een vaststaand gegeven is. Dat is dom. Cultuur leeft.”

„Hier mag je mijn naam ook bij schrijven”, meldt Richard Kemper de verslaggever. „Dit was ook mijn betoog.” „In de debatten heb ik wel de vraag gemist welke cultuurpijlers dan absoluut beschermd moeten worden”, concludeert Aalberts.

Jan en alleman

De gedachte dat de partijen graag Jan en alleman willen bedienen en daarin geen keuzes maken, wordt door de drie columnisten gedeeld. Net als de kritiek dat Kamerleden zelf in tal van situaties het goede voorbeeld zouden moeten geven. Bijvoorbeeld: ’Waarom krijgen zij in deze tijd van flexibele arbeidsmarkt nog zes jaar wachtgeld’.

Aan het eind wil Richard Kemper nog iets zeggen over peilingen. „Afschaffen. Een peiling is de spaan in het wiel van de democratie. Mensen gaan op basis van zo’n onderzoekje strategisch stemmen. Maurice de Hond is de enige die beter wordt van de peilingen.” Met die uitspraak moet het verslag van het columnistendebat afgesloten worden, vindt de nestor. „Schrijf die zin nou als laatste op. Dat is pas een mooi einde.”