Schikking in witwaszaak Schiphol

foto marechaussee In beslag genomen geld.

SCHIPHOL - Twee verdachten in een witwaszaak hebben afstand gedaan van de 109.000 euro die ze op Schiphol wilden meenemen naar Letland. Ook hebben ze een flinke boete betaald.

Op 17 januari controleerde de marechaussee een vader (49) en dochter (22) bij hun vertrek naar Riga. Bij de Letse vrouw werd ruim 11.000 euro gevonden en bij haar vader ruim 98.000 euro. Tevens hadden ze een groot aantal mobiele telefoons, bankcardreaders, bankpassen en creditcards bij zich.

Zij konden geen goede verklaring geven over de herkomst van het geld en de andere spullen, waarna ze werden ingesloten. Na zeven weken in de bak, hebben ze nu ingestemd met een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie. Ze hebben afstand gedaan van het gesmokkelde geld en daarnaast is de vader akkoord gegaan met een boete van 20.250 euro en betaalde de dochter nog 1.167 euro.