Terrorist wilde wapens op Schiphol verbergen

SCHIPHOL - Een van de mannen die was betrokken bij de bloedige terroristische aanslagen in Parijs en Brussel, Osama Krayem (28), heeft tijdens een verhoor in België gezegd op de dag van de aanslagen in Parijs op Schiphol te zijn geweest. Hij zei dat hij 13 november 2015 met een andere jihadist, Sofiane Ayari, met een bus naar Schiphol is gegaan om te kijken of daar wapens en explosieven konden worden verstopt.

Krayem deed dit verhaal eind vorig jaar tegenover Belgische ondervragers, meldden Franse media vrijdag.

Krayem is een in Zweden geboren en in april 2016 in België gearresteerde jihadist en voormalig Syrië-ganger Hij zou hebben verklaard op 13 november 2015 twee uur lang op Schiphol naar bagagekluizen te hebben gezocht die groot genoeg voor zijn plannen waren. Maar dat is volgens hem niet gelukt.

In het onderzoek naar de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 is de nog steeds onbeantwoorde vraag gerezen wat jihadisten in hun computerbestanden met de Groep Schiphol hebben bedoeld. Bij de aanslagen in Parijs en Brussel vielen meer dan 162 doden en vele honderden gewonden. In Parijs kwamen daarnaast zeven daders om het leven, in Brussel drie.